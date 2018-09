Stipriai brangsta 8 kartos „Core“ procesoriai

Jau ne kartą buvo kalbėta, kad „Intel“ nesusitvarko su savo 14 nm lustų gamyba. Taip yra dėl to, kad dabar visi procesoriai ir mikroschemų rinkiniai gaminami naudojant šį techprocesą, o paklausa yra didelė. „Intel“ jau imasi veiksmų ir mikroschemų rinkinių gamybą perkels ant 22 nm litografijos, kas turi kiek pagerinti 14 nm gamybos linijų prieinamumą.

Visi šie gąsdinimai dėl procesorių trūkumo iki šiol neatrodė bauginantys. Rinkos dėsniai yra paprasti: kai ko nors trūksta, kyla to produkto kaina, tas pats dabar vyksta su 8-os kartos „Core“ procesoriais. Galėtume spėti, kad kainos kils tik šiek tiek, bet jos išaugo nesuvokiamai. Europoje kainos augo kiek mažiau nei pas mus, bet dabar Lietuvoje i7-8700K procesorių galime tik užsisakyti iš anksto ir už maždaug 500 €, kaina svyruoja priklausomai nuo parduotuvės. i5-8600K kaina pakilo ne tiek žymiai, maždaug iki 314 €, be to, procesorių gali įsigyti visi norintys. Kitas labai populiarus procesorius yra i5-8400, jo kaina pakilo nesuvokiamai – iki 266 € (+44 %), seniau procesorius būdavo pardavinėjamas už maždaug 185 €.

Kaip minėjome, Europoje kainos kiek geresnės. Pagal „Guru3D“ lentelę, vidutiniškai 8-os kartos „Core“ procesoriai pabrango 23 %.