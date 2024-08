Su „Galaxy S26“ telefonų serija gali pasikeisti pavadinimų schema

Nepanašu, kad žmonėms internete, kad patinka „Google“ naują išmaniųjų telefonų pavadinimų schema, nors tai turi prasmę – yra „Pixel 9“ kuris yra mažiausias, du „Pro“ modeliai dviejų dydžių, ir „Pro Fold“, nes tokiame kainų lygyje „Pro“ prierašas pagal marketingo taisykles yra privalomas.

Bet kokiu atveju tiems patiems žmonėms tikriausiai nepatiks kryptis, kuria, kaip dabar kalbama, „Samsung“ svarsto eiti ateityje. Pasak „X“ naudotojo ir gandų skleidėjo, „Galaxy S26 Ultra“ gali būti vadinamas ne taip. Vietoj to „Samsung“ galėtų rinktis „Galaxy S26 Note“, kad pabrėžtų jame įmontuotą rašiklį „S Pen“.

Dėl to „Galaxy S26+“ gali būti pavadintas „Galaxy S26 Pro“, spėjame, nes „Samsung“ pagaliau visur pastebėjo „Pro“ modelių tendenciją, o šio žodžio šiuo metu trūksta jos mobiliųjų telefonų portfelyje.

Nelaikykite to savaime suprantamu dalyku, nes dar labai anksti ir iki šių telefonų išleidimo liko dar apie pusantrų metų. Be to, net gandų šaltinis tik užsimena, kad Korėjos bendrovė tik galvoja apie pavadinimų keitimą, o ne kad jau kažkas nuspręsta.