Sukurtos „Navi 3X“ grafikos procesorių vizualizacijos

Nors dėl atnaujintos informacijos naujosios vizualizacijos yra tikslesnės, tai vis dar tik gerbėjų interpretacijos be jokio patvirtinimo. Tad realūs lustai gali atrodyti visai kitaip. Be to, vien tai, kad žinome lusto dydį, nereiškia, kad žinome GCD plotį ar aukštį.

Remiantis gandais, viso „Navi 31“ grafikos procesoriaus paketo dydis yra apie 533 mm², tai yra įskaitant 308 mm² GCD (Grafikos lustas) ir šešis 37,5 mm² MCD (Spartinančiosios atminties lustai). Teigiama, kad aukštesnės vidutinės klasės grafikos procesorius, žinomas kaip „Navi 32“, turės 350 mm² dydžio paketą (su keturiais MCD), o „Navi 33“ turėtų būti 203 mm² ploto.

Taip pat reikėtų paminėti, kad „Navi 33“ greičiausiai naudos PCIe Gen5 x8 sąsają, o ne x16, kaip nurodyta vizualizacijose. Be to, atnaujintas „Navi 33“ lusto dydis reiškia, kad AMD vėl galimai pasirinks pakreiptą lusto montavimą, kurį bendrovė jau daugelį metų naudoja savo pradinio lygio modeliuose.