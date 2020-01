Sulaukėme „Radeon RX 5600 XT“ apžvalgų

Vakar AMD oficialiai išleido „Radeon RX 5600 XT“ vaizdo plokštes. Dėl to dabar galime ne tik pamatyti naujų vaizdo plokščių apžvalgas, bet ir realiai jas įsigyti parduotuvėse. „Radeon RX 5600 XT“ yra įdomus produktas vien dėl to, kad AMD paskutiniu metu sugalvojo pagreitinti šią vaizdo plokštę su nauju BIOS dėl sumažintos RTX 2060 kainos. To pasekmė yra ta, kad dauguma dabar prekyboje esančių RX 5600 XT bus su senu BIOS ir bus šiek tiek lėtesnes. Visi norintys galės atsinaujinti į greitesnį BIOS, kuris pakelia grafikos procesoriaus ir atminties dažnį, o taip pat TBP reitingą. Su nauju BIOS RX 5600 XT prilygsta RTX 2060. Naudojant senesnį BIOS RX 5600 XT yra kiek lėtesnė už RTX 2060.

„Radeon RX 5600 XT“ rekomenduojama kaina yra 279 USD. Dabar Europoje RX 5600 XT galima rasti nuo 290 €, bet premium modeliai kainuoja net virš 350 €.