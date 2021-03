Sulaukėme „Rocket Lake-S“ procesorių apžvalgų

Šiandien apžvalgininkai paskelbė oficialias 11 karto „Core“ procesorių apžvalgas. Jau iki šio laiko matėme ne vieną „Rocket Lake-S“ apžvalgą ir apie procesorius žinojome labai daug. Peržvelgus apžvalgas kyla dvejopos emocijos. Aišku, kad naujas „Cypress Cove“ branduolys yra geresnis sintetikoje, renderinime ir panašiose užduotyse, ten tikrai demonstruoja didesnę spartą per taktą, bet žaidimuose nauja architektūra yra nepastovi. Vienuose žaidimuose nauji 11 kartos procesoriai atrodo stipriai, bet kituose šiek tiek atsilieka nuo 10 kartos „Core“ procesorių. Be to, 11 kartos procesoriai naudoja dar daugiau elektros energijos nei esami 10 kartos procesoriai. Apie viską daugiau apžvalgose.