„TEAM VITALITY“ PRATĘSIA PARTNERYSTĘ SU „PHILIPS MONITORS“

Dėka šios partnerystės „Philips monitors“ taps išskirtiniu „Team Vitality“ „League of Legends“ ir FIFA komandų partneriu monitorių sferoje visame pasaulyje.

Amsterdamas, 2022 m. balandžio 29 d. – MMD, pirmaujanti ekranų specialistė ir „Philips monitors“ prekės ženklo licencijos partnerė, džiaugiasi galėdama pranešti, kad pratęsė tarptautinę partnerystę su pasauline esporto organizacija „Team Vitality“. Anksčiau ši partnerystė apėmė „Team Vitality“ FIFA komandą, dabar ji dar labiau sustiprinta ir apima „League of Legends“ komandas, kurios varžosi „League of Legends“ Europos čempionate (LEC) ir „Ligue Française League of Legends“ (LFL).

Daugiametis „Philips monitors“ įsipareigojimas aprūpinti „Team Vitality“ komandos pasaulinio lygio sportininkus, įskaitant aštuonis kartus LEC laimėjusį ir 2019 m. pasaulio čempionato finalininką Luką „Perkz“ Perkovičių ir 2021 m. LEC nugalėtoją Matyášą „Carzzy“ Orságą, aukščiausios klasės monitoriais. Jie taip pat gaus įmonės logotipus ant „League of Legend“ ir FIFA komandų marškinėlių kuomet jie varžysis svarbiausiuose Europos esporto turnyruose.

Įgyvendindama naują strategiją, pagal kurią „Philips monitors“, be konsolinių žaidimų, dar labiau atsiveria ir asmeninių kompiuterių žaidėjams, ji pasinaudos „Team Vitality“ sportininkų patirtimi mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos srityje, siekdama sukurti geriausius žaidėjams skirtus monitorius. „Philips monitors“ tieks monitorius „Team Vitality“ moderniausioms treniruočių bazėms Berlyne ir „Stade de France“.

„Geriausios įrangos, padedančios žaidėjams pasiekti aukščiausią lygį, teikimas visada buvo svarbiausias mūsų prioritetas, todėl džiugu, kad galime pratęsti bendradarbiavimą su tokiu patikimu tiekėju kaip „Philips monitors“. Tai, kad galime plėsti esamą partnerystę, taip pat liudija, ką mums pavyksta siekti ir pasiekti kartu su komanda, – komentavo „Team Vitality“ generalinis direktorius Nicolas Maureris.

„Buvo neįtikėtina remti FIFA komandą ir aprūpinti „V.Hive“ žaidimų erdvę su „Philips Momentum“ konsoliniais žaidimų monitoriais, tuo sukuriant geriausią treniruočių aplinką. Džiaugiamės, kad šiais metais mūsų partnerystė plečiasi, taip pat įtraukiant mūsų asmeninių kompiuterių žaidimų monitorius ir „League of Legends“ komandas“, – komentuoja Xeni Bairaktari, „Philips monitors“ ir IT priedų pasaulinės rinkodaros vadovė ir vyresnioji prekės ženklo vadovė ES. „Philips monitors“ keliasi į naują lygį pristatydami svarbias naujienas ir atnaujintas technologijas, o mūsų partnerystė su „Team Vitality“ padės mūsų žaidėjams pateikti geriausius monitorių sprendimus.“