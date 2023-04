Tech darbuotojai buvo samdomi, kad jų negautų konkurentai

Madelyn Machado teigė, kad buvo įdarbinta už 190 000 JAV dolerių metinį atlyginimą, tačiau dirbdama bendrovėje iš esmės neturėjo ką veikti. „Manau, kad daugelis šių bendrovių norėjo, kad būtų darbo, bet jo nebuvo pakankamai“, – sakė ji. Kalbėdama su „The Wall Street Journal“, Machado sakė, kad daugumą dienų jos darbas apėmė dalyvavimą virtualiuose susitikimuose nuo vidurdienio iki 15.30 val. ir tada ji būdavo laisva. „Meta“ ji dirbo tik šešis mėnesius, o praėjusiais metais buvo atleista už tai, kad skelbė „TikTok“ vaizdo įrašus, kurie, bendrovės teigimu, sukėlė interesų konfliktą.

Kita buvusi „Meta“ darbuotoja, papasakojusi panašią istoriją, yra 35-erių Britney Levy, kuri teigia, kad prie bendrovės prisijungė 2022 m. balandį, tačiau pirmą ir vienintelę užduotį gavo prieš pat atleidimą lapkričio mėn. Nuo to laiko visos technologijų pramonės įmonės, įskaitant „Amazon“, „Meta“, „Microsoft“, „Twitter“, „PayPal“, „Yahoo“, „Zoom“, IBM, „Spotify“ ir kitas, paskelbė apie masinius atleidimus, palietusius dešimtis tūkstančių darbuotojų.

WSJ kalbinti ekspertai teigė manantys, kad pandemijos bumo laikotarpiu įmonės samdė per daug darbuotojų ne todėl, kad joms reikėjo daugiau darbuotojų, o norėdamos perimti talentus iš konkuruojančių įmonių. Pasak Dartmouth Tuck verslo mokyklos (Dartmouth’s Tuck School of Business) profesoriaus Vijay Govindarajan, iš pradžių įdarbinimą skatino talentingų specialistų trūkumas, bet galiausiai tai tapo konkurencija, dėl kurios įmonės įdarbino darbuotojus anksčiau nei atsirado paklausa. Jis taip pat pabrėžė, kad situacija labai panaši į tą, kuri buvo susiklosčiusi finansų sektoriuje 2000-ųjų pradžioje, kai spartaus augimo laikotarpiais įmonės samdė per daug darbuotojų, todėl daugeliui jų neužteko darbo.

Tačiau kiti teigia manantys, kad technologijų bendrovės turi svarių priežasčių samdyti naujus talentus, nors iš pat pradžių jiems darbo neužteko. Konsultacinės bendrovės „Willis Towers Watson PLC“ pasaulinės technologijų praktikos vadovo Patrick Moloney teigimu, tikimasi, kad tokie darbuotojai kaip dirbtinio intelekto inžinieriai netolimoje ateityje bus labai paklausūs, todėl įmonėms prasminga juos agresyviai samdyti, net jei pirmaisiais mėnesiais jie neturėjo daug darbo. Tačiau tai vis tiek nepaaiškina, kodėl įmonei reikėtų samdomų darbuotojų, kurie neturi ką veikti, tik visą dieną dalyvauja susitikimuose.