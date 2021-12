„The Vanishing of Ethan Carter“ žaidimas šiandien siūlomas nemokamai

„Epic Games“ šventiniu laikotarpiu kasdien siūlo po naują nemokamą žaidimą. Tik gruodžio 20 dieną iki 18 00 visi norintys galės į savo biblioteką pridėti „The Vanishing of Ethan Carter“ žaidimą. Norint tai padaryti reikia tik „Epic Games“ žaidimų paskyros. Reikia įspėti, kad „The Vanishing of Ethan Carter“ veikia tik su „Windows“ operacinėmis sistemomis. Kaip minėjau, pasiūlymas dėl „The Vanishing of Ethan Carter“ žaidimo bus aktyvus tik iki gruodžio 20 dienos 18 val. Po to bus siūlomas naujas nemokamas žaidimas.

„The Vanishing of Ethan Carter“ žaidimą rasite čia.