Tim Cook: „mes visada bandome pasiūlyti kuo mažesnę kainą“

„Apple“ generalinis direktorius Tim Cook interviu su Vokietijos žurnalistais metu kalbėjo įvairiomis temomis. Kai kurie pasisakymai yra tikrai įdomūs. Visada kai kalba pasisuka apie „Apple“ produktų kainas galima sulaukti įvairių reakcijų.

Tim Cook sako: „mes visada bandome pasiūlyti kuo mažesnę kainą ir, laimei, mes šiemet galėjome sumažinti „iPhone“ kainą.“ Priminsime, „iPhone 11“ oficiali kaina yra 800 €, o tai yra 50 € mažiau lyginant su pirmtaku.

