Tim Cook: Už „iPhone X“ 999 USD kainą gaunate gerą vertę

„Apple“ generalinis direktorius jau ne pirmą kartą gina neseniai anonsuoto „iPhone X“ telefono 999 JAV dolerių kainą. Negana to jis tiki, kad už šiuos pinigus mes gauname labai gerą vertę.

Interviu metu Tim Cook apie „iPhine X“ kainą pasakė: „Na, tai yra geros vertės kaina, tiesa pasakius, už technologiją kurią gaunate.“

Toliau buvo kalbama, kad telefono kainą žmonės išmoka per tam tikrą laikotarpį. Tad visa suma nėra sumokama iš karto. Be to, daugelis pirkdami naują telefoną priduoda savo senąjį ir taip gauna nuolaidų, tuo pačiu kai kurie telefono ryšio tiekėjai dar ir subsidijuoja naujo telefono kainos dalį.

