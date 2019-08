Trijų naujų AOC žaidimų monitorių europinė premjera mugėje „gamescom 2019″

Trijų visiškai naujų AOC žaidimų monitorių

europinė premjera mugėje „gamescom 2019″

Amsterdamas, 2019 m. rugpjūčio 19 d. – šių metų „gamescom“ mugėje, vyksiančioje rugpjūčio 20 – 24 d. Kelne, žaidimų monitorių rinkos lyderė AOC pristatys platų asortimentą, o jame ir naujus „G2″ serijos žaidimų monitorius. AOC ir „Philips Monitors“ bendras 102 m2 dydžio stendas A-080 bus įsikūręs 10.1 salėje Kelno parodų centre, Vokietijoje.

Aukštesnis lygis

Tarp daugelio kitų aukščiausios kokybės modelių, kuriuos šiemet pristato AOC „gamescom“ mugėje, renginio žvaigždės yra trys visiškai nauji „AOC Gaming“ monitoriai iš „G2″ serijos. Šie nauji modeliai bus prieinami visiems lankytojams, norintiems pamatyti ir išmėginti juos pristatymo Europoje metu. Visi trys modeliai, „24G2U“ (24 colių),„27G2U“ (27 colių) ir lenktas „CQ27G2″ (27 colių), pasižymi 144 Hz atnaujinimo dažniu, 1 ms MPRT (judančio vaizdo atsako laiku), monitoriai taip pat turi „FreeSync“ technologiją, suteikiančią sklandžios žaidimo eigos patirtį. Atitinkamai, pirmieji du modeliai turi „FHD“ (1920 x 1080 pikselių) raišką, o „CQ27G2″ pasižymi QHD (2560×1440) rezoliucija.

„G27G2U“, 27 colių 144 Hz žaidimų monitorius iš visiškai naujos „AOC G2″ serijos

Tobulas asortimentas, – ko daugiau benorėti!

Šių metų stende AOC parodys, kad turi tinkamą monitorių bet kuriam jūsų žaidimui. Lankytojai galės išbandyti visus modelius, tokius kaip AOC lenktą 27 colių QHD raiškos pavyzdinį „AGON AG273QCG“ monitorių. Veiksmo, lenktynių ar šaudymo žaidimams optimizuoti monitoriai, tokie kaip 27 colių dydžio su VA ekrano panele „AGON AG273QCX“ modelis, 27 colių dydžio su „FreeSync“ technologija ir „QHD“ raiška „AGON AG271QX“ modelis arba 27 colių dydžio su „FreeSync2″ technologija „AGON AG272FCX6″ modelis, garantuoja judesius ekrane be trūkčiojimo, o jų kadrų atnaujinimo dažnis svyruoja nuo 144 iki 165 Hz. Ypatingai greitas 240 Hz „AGON AG251FZ“monitorius yra geriausias ambicingo žaidėjo pasirinkimas, žaidžiant bet kokio tipo itin konkurencingus žaidimus. „Adaptive-Sync“ technologija ir 1 ms atsako laikas pašalina iškraipymus ir leidžia atsidurti varžybų priekyje. Itin platus 35 colių lenktas žvėris, „AGON AG352UCG6″ modelis, su „G-Sync“ technologija ir „WQHD“ raiška, skirtas tiems, kurie nori pasinerti į virtualius pasaulius. Jis į žaidimų aplinką įtraukia bet kurį žaidėją, nes pasižymi subtilia vaizdo kokybe. „G2 Esports“ komandos gerbėjai taip pat turės galimybę išbandyti „G2 Esports“ prekės ženklo 24,5 colių 144 Hz dažnio „G2590PX / G2″ monitorių.

Konsolių žaidėjams skirti AOC partnerio „Philips“ monitoriai yra pasirengę palikti spindintį įspūdį lankytojų širdyse dėl išskirtinai sklandžios žaidimų konsolėmis eigos, išpuoselėto dizaino ir siūlomų populiarių žaidimų.

Pramogos scenoje ir susitikimai

AOC ir „Philips“ savo gaminius demonstruos 10.1 salėje, stende A-080. Stendas taip pat turės „G2 Esports“ komandai skirtą zoną, kur gerbėjai turės galimybę susitikti ir pasveikinti Lothar’ą ir Orb’ą, taip pat „Rainbow Six Siege“ komandą. Be to, AOC pakvietė „Hertha BSC“ esporto atletus ir keletą slaptų ypatingų svečių iš Vokietijos influencerių pasaulio. Turėdami galimybę fotografuoti asmenukes ir dalyvauti pasirašymo sesijose, gerbėjai galės ne tik bendrauti su savo herojais, bet ir scenoje jiems mesti iššūkį smagiuose žaidimuose.

Tikslų stendo tvarkaraštį galite sekti AOC socialinės žiniasklaidos kanaluose:

https://www.facebook.com/AOCGaming

https://twitter.com/AOC_Gaming