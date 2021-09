Trūksta vario folijos, tai gali įtakoti pagrindinių ir vaizdo plokščių kainas

Pasirodė naujas pranešimas, kad rinkoje ėmė trūkti vario folijos, kuri naudojama montažinių plokščių gamybai. Tai gali paveikti kiekvieną produktą, kuriame yra naudojama montažinė plokštė, o bene labiausiai nuo to gali nukentėti pagrindinių plokščių ir vaizdo plokščių gamintojai. Jie naudoja kelių sluoksnių sudėtingas montažines plokštes, tad juos tai paveiks labiausiai. Be to, kyla ir pačio vario kainos. Per metus jos padidėjo 35 %.

Šiais laikais didėjančios kainos nieko nestebina ir naivu tikėtis, kad pabrangusios montažinės plokštės neatsispindės galutinių produktų kainose. Tad vaizdo plokščių kainų mažinimui turime dar vieną kliūtį, o pagrindinės plokštės irgi gali šiek tiek pabrangti.