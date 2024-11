TSMC pažangiausias litografijas yra teisiškai priversta naudoti tik Taivane

Net ir investuodama milijardus JAV dolerių užsienyje, TSMC negali legaliai gaminti pažangiausių litografijų už Taivano ribų. Pasak Taivano ekonomikos ministro J. W. Kuo, „Kadangi Taivane galioja taisyklės, kuriomis siekiama apsaugoti savo technologijas, TSMC šiuo metu negali gaminti 2 nanometrų lustų užsienyje“. Jis pridūrė: „Nors TSMC planuoja ateityje gaminti 2 nanometrų lustus [užsienyje], pagrindinė jos technologija liks Taivane.“ Tai labai svarbi įžvalga apie TSMC strateginę padėtį tiek vykdant plėtros JAV planus, tiek ir orientuojantis pasauliniuose geopolitiniuose vandenyse, ypač atsižvelgiant į tai, kad Taivanas yra pagrindinis silicio inovacijų centras. Taivano puslaidininkių pramonė laikosi griežtų taisyklių dėl gamybos užsienyje pajėgumų, reikalaudama, kad įmonės pažangiausius gamybos procesus išlaikytų Taivane.

Bendrovės tarptautinė plėtros strategija apima svarbius pokyčius Jungtinėse Valstijose. Pagrindinė šių planų dalis yra TSMC gamyklos Arizonoje, kur veikia kelios gamyklos, esančios įvairiuose plėtros etapuose. Pirmajame Arizonos padalinyje netrukus bus pradėti gaminti 4 nm lustai, o antrajame padalinyje, kurį planuojama atidaryti 2028 m., bus gaminami tuomet jau brandūs 3 nm ir 2 nm lustai. Trečiojoje planuojamoje gamykloje bus gaminamos 2 nm arba sudėtingesnės mikroschemos. Tuo tarpu Taivane esančiuose įrenginiuose tuo pačiu metu bus gaminamos pažangesnės mikroschemos, o A-16 mikroschemų gamybos apimtis planuojama 2026 m. pabaigoje, po to, kai 2025 m. bus pradėtos gaminti 2 nm mikroschemos. Be to, Taivano ir JAV bendradarbiavimas puslaidininkių srityje tęsis nepaisant politinių pokyčių. Taivano puslaidininkių pramonės asociacijos (TSIA) pirmininkas ir TSMC vyresnysis viceprezidentas Cliffas Hou pažymėjo, kad istoriniai duomenys rodo, jog JAV rinkimų rezultatai neturėjo didelės įtakos šiai technologinei partnerystei, nors tam tikrų korekcijų gali būti.