„Ubisoft“ išleidžia „Assassin‘s Creed Shadows“ kinematinį treilerį

„Assassin’s Creed Shadows“ pasirodys jau visai netrukus – kovo 20 d. „Steam“ plartformoje. Šia proga komanda išleido naują kinematinį treilerį, kuriame atskleidžiami Naoe ir Yasuke motyvai jų kelionėje po feodalinę Japoniją. Visi, iš anksto įsigiję žaidimą, gaus nemokamą papildomą turinį, įskaitant užduotį „Thrown to the Dogs“, kuri bus vykdoma žaidimo starto metu, ir „Claws of Awaji“ išplėtimą, kai jis bus išleistas vėliau šiais metais.