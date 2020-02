„Ubisoft“ ruošia 5 žaidimus

„Ubisoft“ per ateinančius fiskalinius metus žada išleisti net penkis žaidimus. Jau dabar aišku, kad žaidėjų laukia „Watch Dogs: Legion“, „Gods“ ir „Monsters and Rainbow Six: Quarantine“ žaidimai, tad lieka neaišku, kas yra tie kiti du žaidimai.

Jason Schreier savo „Twitter“ paskyroje teigia, kad tie du kiti žaidimai bus naujos „Assassin’s Creed“ ir „Far Cry“ žaidimų versijos. Tai tuo pačiu reiškia, kad „Ubisoft“ iki 2021 metų kovo mėnesio neplanuoja išleisti naujo „Splinter Cell“ žaidimo. Suprantama, visi „Ubisoft“ planai gali ir pasikeisti, nes žaidimų atidėjimas dabar pasitaiko labai dažnai.

Būtų logiška, kad „Ubisoft“ planuojami žaidimai bus skirti ir ateinančios kartos konsolėms, o tai reikštų dar geresnę grafikos kokybę. Taip pat galime būti tikri, kad žaidimai bus pritaikyti ir esamoms žaidimų konsolėms, tad kūrėjams reikia dirbti dar daugiau nei įprastai.

Daugiau apie „Ubisoft“ planus sužinosime „E3“ žaidimų parodos metu vasarą.