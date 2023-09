„Unity Software“ uždarė du biurus, po „grasinimų nužudyti“

„Unity Software“ ketvirtadienį uždarė savo biurus Ostine (Teksaso valstija) ir San Franciske, gavusi, kaip pati pavadino, „įtikinamą grasinimą nužudyti“. Uždarymas susijęs su nesutarimais, kilusiais dėl neseniai paskelbto pranešimo, kad ji pradės imti mokestį už žaidimus, sukurtus naudojant „Unity“ žaidimų variklį, ir įtarimais dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija, vykusios prieš pat paskelbiant šią naujieną.

Agentūra „Bloomberg“ pažymi, kad bendrovė buvo numačiusi surengti susitikimą, kuriame būtų sprendžiamas susirūpinimą keliantis klausimas dėl naujojo mokesčio, tačiau jį atšaukė dėl biurų uždarymo. Bendrovė bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis ir, kaip spėjama, biurai šią dieną bus uždaryti tik dėl saugumo sumetimų. Tačiau ji nenurodė, ar susitikimas miesto rotušėje bus perkeltas į kitą datą.

Ginčas prasidėjo antradienį, kai „Unity“ pranešė kūrėjams, kad jie turės pradėti mokėti 0,20 JAV dolerio už žaidimo įdiegimą, kai jų žaidimas pasieks 200 000 atsisiuntimų ir uždirbs 200 000 JAV dolerių. Pasirinktinai kūrėjai galėtų mokėti 2 000 USD per metus už „Unity Pro“ planą, pagal kurį jiems suteikiama aukštesnė riba, prilygstanti mažesniems mokesčio procentams. Vadinamoji „paleidimo mokesčio politika“ (runtime fee policy) įsigalios 2024 m. sausio mėn.

Pranešimas iš karto sukėlė kūrėjų pasipiktinimą, kurie masiškai ėmė skųstis. „Unity“ bandė numalšinti pasipiktinimą ilgu „X“ pranešimu, kuriame teigė, kad kūrėjai tiesiog sutrikę ir nusivylę dėl naujosios politikos ir kad 90 proc. „Unity“ klientų tai net neturės įtakos. Ji pakartojo, kad mokestis pradedamas taikyti tik tada, kai žaidimas pasiekia 200 000 įdiegimų ir 200 000 JAV dolerių.

Kompanija „Massive Monster“ patarė žaidėjams iki metų pabaigos pasiimti jos žaidimą „Cult of the Lamb“, nes sausio 1 d. dėl naujojo mokesčio žaidimas bus išimtas iš parduotuvių. Daugelis kitų kūrėjų paragino „Unity“ atšaukti arba pakeisti šią politiką, kad naudojimo mokestis neužgriūtų mažesnių kūrėjų. Daugelis jų dirba su labai mažomis maržomis, todėl dviejų ar daugiau procentų pardavimų praradimas yra labai skaudus.

Nors naujosios politikos pakanka, kad bendruomenė kelias savaites būtų sukrėsta, įtarimai dėl prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija dar labiau pakurstė ugnį. Trečiadienį pasirodė žinia, kad „Unity“ generalinis direktorius John‘as Riccitiello buvo tarp keleto vadovų ir valdybos narių, kurie savaitėmis prieš paskelbiant apie naują mokestį pardavė „Unity“ akcijų.

Pasak „Guru Focus“, rugsėjo 6 d. Riccitiello pardavė 2 000 „Unity“ akcijų. Ši suma nėra didelė įprastiniams sandoriams, tačiau ji sukėlė tolesnį jo veiklos su akcijomis tyrimą, kuris atskleidė, kad per pastaruosius metus jis pardavė daugiau kaip 50 610 bendrovės akcijų, iš viso apie 2 mln. JAV dolerių vertė. Be to, keli kiti vadovai ir valdybos nariai, kaip įtariama, prieš pat pranešimą pardavė didelę dalį savo akcijų. SEC šiuo metu nepateikė kaltinimų ir nepradėjo tyrimų, nes teisėta prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, dėl įvairių priežasčių vyksta nuolat.