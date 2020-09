Vaizdo kokybė, žaidimų funkcijos, dizainas ir daug daugiau: nauja „Philips E2″ monitorių serija

Amsterdamas, 2020 m. rugsėjo 3 d. – MMD, lyderiaujanti „Philips“ monitorių ekranų specialistė ir prekės ženklo licencijos partnerė, pristato „Philips E2″ seriją: naują monitorių šeimą, kuri sujungia elegantišką dizainą ir novatoriškas funkcijas, kad atitiktų namų ir biuro gyvenimo stilių. Itin siauras 3 ar 4 pusių berėmis dizainas užtikrina maksimalų žiūrėjimo dydį, be jokių trukdžių, ir jis ypač tinka grafiniam dizainui ir profesionaliems tikslams. Be to, dėl IPS panelių, kurių pagrindu pagaminti monitoriai, jie yra puikus pasirinkimas tiems, kurie ieško spalvų ir detalių tikslumo.

„Šiais laikais daugelis žmonių savo namus sukūrė savo biure, todėl jiems reikia monitoriaus, kuris būtų tinkamas kelioms užduotims atlikti, darbui ir pramogoms. Naujoji „E2″ serija yra tinkamas pasirinkimas tiems, kurie nori sujungti esmines funkcijas ir dizainą, atitinkantį šiuolaikinį interjerą „, – sako „MMD Monitors & Displays“ vyresnysis produktų vadovas Europoje Artem Khomenko.



„Philips 272E2FA“: Patirkite tikrąsias spalvas, nevaržomus vaizdus su 1 ms MPRT

Naujoje E2 monitorių serijoje rodomi vaizdai, kuriuos prisiminsite

Didelė skiriamoji geba reiškia daugiau pikselių ekrane ir daugiau detalių, tai yra svarbi profesionalių naudotojų, tokių kaip grafikos dizaineriai, CAD naudotojai ir architektai, savybė, tačiau bet kuriam kitam naudotojui tai taip pat yra vertinamas pliusas. Naujoji „E2″ serija užtikrina puikią žiūrėjimo patirtį ir siūlo puikios vaizdo kokybės modelius nuo Full HD iki 4K UHD (dėl „Ultra Wide-Color“ technologijos, kuri suteikia net 1,07 milijardo spalvų).

Visuose „E2 Line“ monitoriuose yra platūs žiūrėjimo kampai, kad būtų aiškūs vaizdai su gilaus kontrasto lygiu. Žiūrėjimo patirtį taip pat pagerina „SmartContrast“ – technologija, analizuojanti rodomą turinį ir automatiškai koreguojanti spalvas bei apšvietimo intensyvumą. „SmartImage“ yra technologija, analizuojanti ekrane rodomą turinį ir dinamiškai optimizuojanti vaizdų ir vaizdo įrašų kontrastą, spalvų sodrumą ir ryškumą, kad būtų užtikrintas maksimalus ekrano efektyvumas.

„E2 Line“ monitoriaus funkcijos, užtikrinančios gerą žaidimų patirtį

Ši nauja serija siūlo „SmartImage“ žaidimo režimą – greitai prieinamą OSD nustatymą, tiksliai pritaikytą žaidėjams, siūlantį kelias parinktis. Pvz., FPS režimas (First Person Shooter) pagerina tamsiąsias žaidimų sritis, leidžia lengviau matyti šešėlyje esančius objektus, o „Racing“ režimas pritaiko ekraną su greičiausiu reagavimo laiku ir sodriomis spalvomis bei kitais vaizdo koregavimais.

Kiekviename naujame monitoriuje yra keletas specifinių funkcijų, skirtų geresniam ir sklandesniam žaidimui. Pavyzdžiui, naujausi „Philips 242E2FA“ ir „272E2FA“ monitoriai pasižymi 1 ms atsako laiku (MPRT1), o „Philips 288E2A“ ir „345E2AE“ monitoriai užtikrina sklandų veikimą be artefaktų esant praktiškai bet kokiam kadrų greičiui, naudojant „AMD FreeSyncTM“ technologiją.

Savybės bet kokiam naudotojui ir ekologijos sąmoningumas

Naujoje E2 monitorių šeimoje yra daugybė technologijų, sukurtų geresnei naudotojo patirčiai užtikrinti. „EasyRead“ režimas užtikrina panašią į skaitymo iš popieriaus patirtį, nuo mirgėjimo apsauganti technologija ir „LowBlue“ režimas suteikia patogesnį žiūrėjimą ir nevargina akių. Šiuose monitoriuose yra diskretiškas „EasySelect“ perjungimo klavišas, leidžiantis greitai ir lengvai koreguoti monitoriaus nustatymus ekrano meniu, o naudodamiesi laidų valdymo sistema naudotojai turės tvarkingą darbo sritį.

Kai kurie modeliai, pvz., „Philips 288E2A“ ir „345E2AE“, taip pat suteikia galimybę naudoti aktyvų dvigubą ryšį ir peržiūrą dėl „MultiView“ technologijos, kuri leidžia naudotojams vienu metu dirbti su keliais įrenginiais, tokiais kaip asmeninis kompiuteris ir nešiojamasis kompiuteris, norint atlikti sudėtingas užduotis.

Visuose šiuose monitoriuose nėra kenksmingų medžiagų, tokių kaip švinas ir gyvsidabris, jie atitinka RoHS reikalavimus ir apima 100 % perdirbamas pakavimo medžiagas. Be to, jie taip pat turi „Energy Star 8.0″ ir TCO sertifikatus. Pati jų pakuotė yra visiškai perdirbama.

„E2 Line“ monitorių prieinamumas

Naujojoje „E2 Line“ serijoje yra „Philips 242E2FA“ Full HD LCD monitorius, „Philips 272E2FA“ Full HD LCD monitorius, „Philips 288E2A“ 4K Ultra HD LCD monitorius ir „Philips 345E2AE„ UltraWide LCD monitorius.

Kainas ir informaciją apie prieinamumą rasite žemiau