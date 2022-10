VESA atskleidžia DisplayPort 2.1 specifikacijas

Vaizdo elektronikos standartų asociacija (VESA®) paskelbė, kad išleidžia DisplayPort 2.1 – naujausią DisplayPort specifikacijos versiją, kuri yra suderinama su ankstesne DisplayPort versija (DisplayPort 2.0) ir ją pakeičia. VESA glaudžiai bendradarbiavo su įmonėmis narėmis, siekdama užtikrinti, kad DisplayPort 2.0 palaikantys gaminiai iš tikrųjų atitiktų naujesnę, reiklesnę DisplayPort 2.1 specifikaciją. Dėl šių pastangų visi anksčiau sertifikuoti DisplayPort 2.0 produktai palaikys ir naują DisplayPort 2.1 specifikaciją.

VESA „DisplayPort“ specifikacijoje ir toliau svarbiausias prioritetas yra užtikrinti patikimą, visapusišką naudotojo vizualinę patirtį, nesvarbu, ar tai būtų per DisplayPort kabelį, ar per DisplayPort Alt Mode (DisplayPort per USB-C), ar per USB4 jungtį. DisplayPort 2.1 dabar turi geresnį suderinamumą su USB sąsajomis dėl naujų duomenų srauto mechanizmų. Tai leidžia efektyviau siųsti duomenis ir pagerina Display Stream Compression (DSC) veikimą, nes duomenų pralaidumo reikalavimai mažėja iki 67 % nepasireiškiant jokiems vaizdo artefaktams.