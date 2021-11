Vienu metu „Steam“ platformoje buvo prisijungę daugiau nei 27 mln. žaidėjų

„Valve“ „Steam“ platforma pasiekė naują naudotojų rekordą – per Padėkos savaitgalį vienu metu buvo daugiau nei 27 mln. aktyvių žaidėjų. Anksčiau didžiausias „Steam“ žaidėjų skaičius buvo 26,9 mln., o tai buvo pasiekta balandį.

Šis rekordinis žaidėjų aktyvumas buvo skaičiuojamas per „Steam“ rudens išpardavimą ir per didžiulį atostogų laikotarpį Šiaurės Amerikoje. Be to, pastaraisiais mėnesiais platformoje buvo išleista daug populiarių naujų kompiuterinių žaidimų, tokių kaip „Naraka: Bladepoint“, „New World“ ir MIR4.

Savaitgalį „Counter-Strike: Global Offensive“ išliko aktyviausiu „Steam“ žaidimu su daugiau nei 800 000 žaidėjų vienu metu. DOTA 2 buvo antras su daugiau nei 650 000 žaidėjų, o PUBG žaidėjų skaičius siekė 240 000.

„Valve“ „Steam“ platforma pastaraisiais metais jaučia didėjančią konkurenciją iš „Epic Games Store“ ir „Microsoft Store“, nepaisant to, platforma išlieka kompiuterių žaidimų rinkos lydere ir toliau auga.