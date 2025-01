Vokietijoje „Ryzen 7 9800X3D“ perkamumas pranoksta visą „Ryzen 9000“ seriją

Naujausi vieno didžiausių Vokietijos mažmenininkų „Mindfactory“ pardavimų duomenys atskleidė, kad „AMD Ryzen 7 9800X3D“ procesoriaus pardavimai buvo didesni nei visų kitų „Ryzen 9000“ serijos procesorių kartu sudėjus. Nepaisant to, kad aštuonių branduolių 9800X3D procesorius į rinką pateko vėliau, jo parduota 8 650 vienetų, o tai viršija anksčiau išleistų standartinių „Ryzen 9000“ procesorių pardavimus kartu sudėjus.

Palyginimui, visa neX3D „Ryzen 9000“ serija, įskaitant „Ryzen 9 9950X“, „Ryzen 9 9900X“, „Ryzen 7 9700X“ ir „Ryzen 5 9600X“, sukaupė mažiau bendrų pardavimų per tą patį mažmenininką. Vien tik flagmano „Ryzen 9 9950X“ parduota tik 780 vienetų, o „Ryzen 9 9900X“ ir „Ryzen 5 9600X“ – atitinkamai 810 ir 890 vienetų, tuo tarpu antras pagal pardavimus 9000 serijos modelis buvo „Ryzen 7 9700X“, kurio parduota 2510 vienetų. Tačiau 9800X3D rinkos rezultatai vis dar gerokai atsilieka nuo savo pirmtako. Ankstesnės kartos „Ryzen 7 7800X3D“ išlaiko didžiulę persvarą – per tą patį mažmenininką parduota 78 420 vienetų, bet per visą AM5 platformos gyvavimo laiką.