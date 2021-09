„Western Digital“ atsiprašo dėl SN550 NVMe SSD skandalo

„Western Digital“ yra viena iš kompanijų, kuri sugalvojo, kad būtų visai gerai pakeisti SSD komponentus ir palikti tą patį pavadinimą. Kompanija taip pasielgė su SN550 NVMe SSD, kurie apžvalgose buvo vertinami gerai dėl puikios spartos už kainą. 2021 metų birželio mėnesį „Western Digital“ atnaujino šiuos SN550 SSD ir vietoj TLC atminties pradėjo naudoti QLC NAND atmintį. Taip pat buvo atnaujinta ir programinė įranga. Dėl šių „patobulinimų“ SN550 SSD veikė lėčiau ir supykdė ne vieną pirkėją, kurie šiuos duomenų kaupiklius pirko dėl ankstesnių gerų apžvalgų. WD ginasi, kad pakeitę SN550 komponentus atnaujino ir produkto specifikacijas, bet tolimesnis tonas daug švelnesnis.

„Western Digital“ suprato savo klaidą ir dabar visų atsiprašo. Kompanija sako, kad daugiau tokios klaidos nedarys ir jei bus keičiami SSD komponentai tai tokiam duomenų kaupikliui bus suteiktas naujas pavadinimas. WD netgi yra pasiruošusi pakeisti atnaujintus SN550 SSD jei tik jie turi garantija ir jai pirkėjas jaučia spartos trūkumą.

[I]n June 2021, we replaced the NAND in the WD Blue SN550 NVMe SSD and updated the firmware. At the time, we updated the product data sheet. For greater transparency going forward, if we make a change to an existing internal SSD, we commit to introducing a new model number whenever any related published specifications are impacted. We value our customers and are committed to providing the best possible solutions for their data storage needs.

For any WD Blue SN550 NVMe SSD with the new configuration that is under warranty but does not meet performance requirements, customers can reach out to our Customer Service team for assistance with replacement.