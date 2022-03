„Windows 11“ failų naršyklė gali pradėti rodyti reklamas

Pranešama, kad „Microsoft“ testuoja galimybę „Windows 11“ operacinės sistemos failų naršyklėje pradėti rodyti reklamas. Kol kas nėra aišku, ar šis sprendimas bus patvirtintas, tačiau šiuo metu vyksta pirmieji bandymai.

Šį reiškinį užfiksavo „Windows Insider“ programos naudotojai, galintys išbandyti išankstinio leidimo operacinės sistemos versijas. „Windows Explorer“ aplinkoje buvo pastebėta „Windows Editor“ programinės įrangos reklama.

Kol socialinių tinklų naudotojai juokauja, kad ne taip jau ir sunku bus išmokti naudotis „Linux“, situaciją pakomentavo ir „Microsoft“ atstovas Brandon LeBlanc:

„This was an experimental banner that was not intended to be published externally and was turned off.“