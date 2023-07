„Windows 12“ turėtų pasirodyti 2024 metų rudenį

Šiais metais girdėjome daug gandų apie „Windows 12“. Nors „Microsoft“ dar oficialiai nepatvirtino, kad ši operacinė sistema yra ruošiama, bet buvo keletas užuominų apie jos egzistavimą. Viena iš jų pasirodė „Build 2023“ kūrėjų konferencijoje – vaizdo ekrano nuotrauka, kurioje kalbama apie naujos kartos „Windows“. Tikriausiai, kad tai reiškia „Windows 12“ ir, tikėkimės, ne visiškai debesimis pagrįstą „Windows 11“.

„Windows Latest“ pažymi, kad „Microsoft“ 2023 m. bendrovės konferencijoje „Ignite“ netyčia užsiminė apie operacinės sistemos versiją su plaukiojančia užduočių juosta. Manoma, kad tai dalis vidinių bandymų, kurių metu tiriami nauji kitos „Windows“ dizaino pakeitimai. Remiantis spėjimais, „Microsoft“ ketina pradėtu platinti „Windows 12“ 2024 m. trečiąjį ketvirtį.

Dar kovo mėn. buvo pasirodę pranešimų, kad „Intel“ ir, tikėtina, AMD bendradarbiauja su „Microsoft“, siekdamos suteikti „Windows“ pažangias dirbtinio intelekto galimybes. Nieko nuostabaus, atsižvelgiant į tai, kokia kryptimi juda pramonė ir tai, tikėtina, bus įdiegta su „Windows 12“.

Kitame pranešime apie „Windows 12“ teigiama, kad ji bus suskirstyta į „būsenas“, kurios bus skirtinguose kaupiklio skirsniuose. Pranešama, kad dėl to „Microsoft“ bus lengviau valdyti ir atnaujinti „Windows 12“, o naudotojams tai bus mažiau varginanti patirtis. Be to, taip operacinė sistema taps saugesnė ir bus galima greičiau ją atnaujinti.