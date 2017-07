Pasirodė naujas, ilgas „Wolfenstein II: The New Colossus“ žaidimo eigos treileris. Šios frančizės fanai tikrai norės jį pamatyti. Pats „Wolfenstein II: The New Colossus“ žaidimas bus išleidžiamas šių metų spalio 27 dieną. Jis bus skirtas visoms pagrindinėms žaidimų platformoms: PC, PS4 ir „Xbox One“.’