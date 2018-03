„Xbox One“ konsolės gaus „FreeSync“

Pagaliau „FreeSync“ technologija galės džiaugtis ir „Xbox One“ konsolių savininkai. „FreeSync“ įgalinimas įvyks su artimiausiais atnaujinimais, tad jei turite monitorių ar televizorių su šia technologija, nepamirškite atsinaujinti žaidimų konsolės programinės įrangos.

„FreeSync 2“ su HDR palaikymu „Xbox One X“ buvo žadėtas nuo pat konsolės išleidimo, bet iki dabar ši funkcija neveikė. Naudotojai, dalyvaujantys „Xbox Insider“ programoje, atnaujinimą su „FreeSync“ palaikymu gaus jau per artimiausias dienas. Šis atnaujinimas bus skirtas „Xbox One X/S“ konsolėms. Pirmos kartos „Xbox One“ irgi gaus tokį atnaujinimą.

Tie žaidėjai, kurie turės monitorių ar televizorių su „FreeSync“, tikrai pastebės, kad jų žaidimai tapo kur kas sklandesni dėka generuojamų kadrų suderinimo su monitoriaus atnaujinimo dažniu. Gaila, kad kol kas televizorių su „FreeSync“ palaikymu yra labai mažai, bet gal šios technologijos įgalinimas konsolėse kiek sujudins gamintojus.