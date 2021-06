„Xbox Series X/S“ palaikys AMD „FidelityFX Super Resolution“

„Microsoft“ patvirtino, kad jų naujos kartos „Xbox Series X/S“ konsolės tikrai palaikys AMD „FidelityFX Super Resolution“ (FSR) technologiją. Tai jokia naujiena, nes AMD FSR sukūrė taip, kad šią technologiją galėtų naudoti didelis kiekis produktų, tarp jų ir konsolės ar net NVIDIA vaizdo plokštės. FSR yra NVIDIA DLSS analogas ir suteiks daugiau spartos žaidimuose. Šiuo metu yra didelių nuogąstavimų dėl FSR vaizdo kokybės. Gali būti, kad AMD dar teks nemažai padirbėti kol ši technologija veiks taip, kaip reikėtų.

AMD planuoja FSR technologiją išleisti jau birželio 22 dieną. Tada sužinosime daug daugiau informacijos apie ją ir galėsime įvertinti kas yra kas.

Microsoft:

At Xbox, we’re excited by the potential of AMD’s FidelityFX Super Resolution technology as another great method for developers to increase framerates and resolution. We will have more to share on this soon.