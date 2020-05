„Zen 3“ inžineriniai pavyzdžiai turi 4,6 GHz dažnį

AMD ne kartą patvirtino, kad „Zen 3“ architektūros procesoriai bus išleidžiami šiemet, bet konkrečių datų iki šiol neturime. Jei tikėtume gandais, tai staliniams kompiuteriams skirti „Zen 3“ procesoriai turėtų pasirodyti rugsėjo mėnesį.

„Igor’sLAB“ mums pateikia jau ne pirmą informacijos dozę apie AMD procesorius. Dabar pranešama apie „Zen 3“ inžinerinius pavyzdžius. Procesoriai turi 16 branduolių ir 32 gijas, o jų maksimalus turbo dažnis yra 4,6 GHz. Tai yra 100 MHz mažiau nei turi R9 3950X. Įdomu, kad bazinis inžinerinių pavyzdžių dažnis jau yra kiek didesnis nei R9 3950X procesorių.. Be to, tai yra ankstyvas A0 revizijos silicis. Tad galutiniame variante turėtų kilti ir „Zen 3“ turbo dažnis. Kiek to papildomo dažnio galime tikėtis sunku pasakyti.