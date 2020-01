2x 32 GB „Corsair Vengeance LPX“ DDR4 komplektas padeda išsiaiškinti dual rank įtaką „Ryzen 7 3700X“ procesoriui

Intro

Jeigu tik įmanoma stengiamės apžvelgiamą produktą įkinkyti į tokį testavimo scenarijų, jog jis duotų ir praktinės reikšmės. Šiandien turime tikrai unikalų produktą iš „Corsair“. Esame prisilietę prie kone visų kompanijos operatyvios atminties šeimų, įskaitant „Vengeance RGB“, „Vengeance RGB Pro“ ir „Dominator Platinum RGB“. Iš esmės iki pilno sąrašo trūksta vienintelio „Vengeance LPX“ egzemplioriaus. Tai į pigiausią segmentą nutaikyta DDR4 modulių šeima, todėl iškart gali kilti klausimas, kuom „Corsair“ atsiųstas DRAM rinkinys toks ypatingas. Tai ne 2x 8 GB ir ne 2x 16 GB talpos komplektas, bet 2x 32 GB. Tokios talpos moduliai rinkai buvo pasiūlyti visai neseniai ir jų apžvalgos tebėra pakankamai retos, todėl atsiradusią galimybę išbandysime maksimaliai. Spartinsime įspūdinga talpa pasižyminčius modulius abejose („Intel“ bei AMD) platformose bei analizuosime dual rank tipo modulių įtaką AM4 sistemos spartai ne vien programinėje dalyje, bet ir žaidimuose. Priminsime, kad 2018 metais darytuose testuose dual rank „Crucial“ komplektas ir „Ryzen 7 2700X“ procesorius pasiekė labai gražių rezultatų.