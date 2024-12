990 EVO Plus: naujausias „Samsung“ atsakymas rinką užvaldžiusiems DRAM-less kaupikliams

Intro

EVO serijos SSD kaupikliai tradiciškai buvo tas saldusis taškas (angl. the sweet spot) ne tik patenkinant reiklų pirkėją, bet ir nenumaunant paskutinių kelnių. Kitais žodžiais šie „Samsung“ kaupikliai buvo pats optimaliausias pasirinkimas, tačiau rinkoje atsirandant naujiems žaidėjams ir didėjant konkurencijai nusistovėjusios tendencijos ir pačios „Samsung“ sprendimai ėmė keistis. Su 970-ąja karta atsirado EVO Plus šeima, o štai sekančioje generacijoje EVO išvis nebuvo: buvo išleisti 980 ir 980 Pro kaupikliai, bet su paskutiniu išleidimu „Samsung“ vėl sugrąžino EVO vardą. Nors neturėjome galimybės apžvelgti originalaus 990 EVO, tačiau įvertinimų iš kitų internautų būta įvairių. Taigi ar naujasis 990 EVO Plus leis sugrąžinti EVO vardą į geresnius laikus tuo pačiu sėkmingai metant pirštinę vidutinį segmentą sėkmingai užvaldžiusiems DRAM-less tipo kaupikliams?