AGESA 1.0.0.3 mikrokodo evoliucija su „ASUS ROG Crosshair VIII Formula“ ir „Ryzen 7 3700X“

Dėl aukštesnės klasės „Ryzen 3000“ procesorių nepakankamo tiekimo į Baltijos šalis užtrukome įsigydami „Ryzen 7 3700X“, dėl to eilėje susidarė testuojamų X570 pagrindinių plokščių eilė, kurią palaipsniui pabandysime apmažinti. Pirmasis eilėje laukia ne šiaip sau X570 modelis, o ASUS kompanijos pasididžiavimas. AMD procesoriams ėmus atgauti rinką iš „Intel“ pagrindinių plokščių gamintojai tapo labiau suinteresuotais pasiūlyti pirkėjams high end klasės produkcijos. H 2 O aušinimą turinčios X370 ar X470 pagrindinės plokštės ASUS nepasiūlė, nors atgimimas pasiūloje buvo akivaizdus. Su trečia „Ryzen“ karta pribrendo tas laikas, kai AMD fanams vėl siūloma „ROG Crosshair Formula“ pagrindinė plokštė, o kartu su ja ir egzotiškas aušinimas bei aukščiausios klasės ir dydžio savybių paketas. Šioje apžvalgoje kol kas dar negalėsime išbandyti „ROG Crosshair VIII Formula“ vinies, t.y. jos VRM grandinės aušinimo – tam palaipsniui ruošiames. Vietoje to patyrinėsime bent kelias kitas įdomias sritis, apimančias karšto X570 mikroschemų rinkinio aušinimą, Infinity Fabric magistralės koreliaciją su DDR4 atminties dažniu, PBO (Precision Boost Overdrive) funkcijos naudą bei Ryzen 7 3700X dažnio bei spartos pokyčius priklausomai nuo naudojamos BIOS versijos. „Formula“ leis įvertinti kaip kito šie parametrai nuo pačio pirmojo (first realize) BIOS’o iki naujausio, su kuriuo AMD turėjo sutvarkyti Boost dažnio problemą. Sunku tai pavadinti tikra problema, tačiau daugelis girdėjo, kad absoliuti dauguma „Ryzen“ procesorių nesugeba pasiekti ant dėžutės reklamuojamo Boost dažnio. Pažiūrėsime, ar 4,4 GHz ribą įveks mūsiškis 3700X.