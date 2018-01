„ASRock X299 Taichi XE“ ir „Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE“: teisingai padarytos X299

Intro

„Asus“, „Gigabyte“ ir MSI mums spėjo parodyti bent po vieną savo X299 pagrindinę plokštę. Visos turėjo savo stiprių pusių. „Asus“ stovykla tradiciškai pasižymėjo puikiai išbaigtu ir itin patogiu BIOS’u, protingiausiai paskirstytomis PCI-Express x16 lizdų linijomis, o TUF serijos modelis pademonstravo nesumuštą NVMe kaupiklio aušinimą. Pradinės klasės „Aorus“ X299 plokštė sublizgėjo ventiliatorių prijungimo/ valdymo galimybėmis, „RGB Fusion“ pašvietimu, be to lyderiavo pagal VRM grandinės aušinimo efektyvumą, kol jos neišstūmė MSI, už priimtiną kainą pasiūliusi WiFi + BT modulį, atskirą stiprintuvą ausinėms, neprastai funkcionuojantį M.2 aušinimą ir rekordinius garso posistemės rezultatus RMAA teste. Panašu, visi modeliai gali sau surasti konkrečius reikalavimus išsikėlusį pirkėją. Pyrago dalybas kaip ir būtų galima užbaigti, tačiau čia trūksta paskutinio dalyvio – „ASRock“. Gamintojas visai neseniai atnaujino „Taichi“ ir „Fatal1ty Professional Gaming i9“ modelius, pridėdamas abiems daugiau raumenų. Kas per raumenys? Panašu, kad „ASRock“ įsiklausė į rimtu „Skylake-X“ procesorių spartinimu užsiimančių entuziastų verksmą, todėl nutarė patobulinti VRM grandinės aušinimą. XE žymėjimą gavę naujieji „ASRock“ modeliai pasižymi itin raumeninga aušinimo sistema, sudaryta nebe iš vieno, o dviejų kur kas masyvesnių radiatorių, tarpusavy sujungtų karščio vamzdeliu. Pažiūrėkime, kaip iš arti tai atrodo, kokie kiti sprendimai priimti aukštesnės klasės „ASRock“ X299 pagrindinėse plokštėse ir ką gali nuveikti i9-7900X jam labiau įprastoje non-gaming aplinkoje.

Viena iš XE serijos narių jau paruošta testavimui