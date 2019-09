„ASRock Z390 Phantom Gaming X“: kai už beveik viską nereikia atiduoti nei rankos, nei kojos

Intro

„ASRock Z390 Phantom Gaming 7“ pasiūlė stulbinamą vertę ir nepaisant MCE funkcijos bug’o tapo viena iš favoričių jeigu reikėtų rinktis Z390 pagrindinę plokštę už 200 eurų ir aplink. Kartu su ja „ASRock“ išleido ir dar vieną „Phantom“ modelį. „Phantom Gaming X“ jau žengia į high end zoną ir, kaip priklauso tokio kalibro pagrindinei plokštei, atsineša atitinkamą bagažą. Dabar X570 motininės plokštės techniškai pranoksta konkurentes Z390, kadangi ne tik siūlo PCIe 4.0, bet ir WiFi 6 standartą. Išleisdama „Phantom Gaming X“ „ASRock“ sumažina „Intel“ stovyklos atsilikimą, kadangi joje integravo dviejų juostų WiFi 6 modulį. Be to, tai, ko nebedrįsome prašyti iš „Gaming 7“, atsirado „ASRock“ flagmane, kuri gavo fizinį CLR_CMOS mygtuką ir trečią papildomą M.2 lizdą. „Gaming X“ neatrodo panaši nei į vieną kitą „ASRock“ sukurtą pagrindinę plokštę: pusę PCB dengia monolitinė plokštelė (radiatorius), aušinanti visus tris M.2 lizdus. Tokį dizainą jau esame matę, tačiau ne ant šio gamintojo produktų. Be to, tai pirmoji „ASRock“ pagrindinė plokštė, kuri gavo nugarinę plokštelę, tačiau dar reikia išsiaiškinti jos tikrąją paskirtį. Patikrinsime, ar ASRock tiesiog nukopijavo VRM grandinės sandarą nuo „Gaming 7“, ar įdėjo šiek tiek pastangų ir sukūrė premium lygio VRM’ą, kuris neatsiliktų nuo madas diktuojančios „Gigabyte“. Kartu paaiškės, ar „Phantom X“ griaučiai yra kopijuoti nuo minėtos „Gaming 7“, ką turėtų parodyti problemos treniruojant 4000 MHz dažnio „Corsair“ DDR4 modulius ir tas pats MCE funkcijos bug’as.