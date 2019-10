„ASUS ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti OC“ padeda išsiaiškinti, kiek spartos per pusę metų pridėjo naujos „nVidia“ tvarkyklės

Intro

Jau kuris laikas nebandėme vaizdo plokščių, tad labai malonu grįžti į šią sritį. Šį kartą išbandysime dar vieną vidutinio segmento lyderį – „ASUS ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti OC“. Tai yra puikus priešininkas seniau bandytai „MSI GeForce GTX 1660 Ti Gaming X“, bet šįsyk jų spartos tarpusavyje nelyginsime. Ir taip žinome, kad abi šios vaizdo plokštės pasirodys kone identiškai. Palyginsime tik šių vaizdo plokščių aušinimo potencialą, triukšmą ir temperatūras. Vietoj įprastų testų bandysime išsiaiškinti, ar nuo GTX 1660 Ti vaizdo plokščių išleidimo tvarkyklės atnešė bent kiek papildomos spartos. Tuo pačiu pamatysime, ar visada reikia naujausių tvarkyklių, kad žaidimai veiktų sparčiai ir be priekaištų.

Kalbant apie pačią „ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti OC“, ji yra tai, ką esame įpratę gauti iš ASUS. Masyvus pailgas radiatorius, trys ventiliatoriai ir gerai pažįstamas dizainas. Žinoma, nepamirštas ir RGB prieskonis. Top produktas be RGB šiais laikais daugelio būtų nesuprastas. Kaip „ASUS ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti OC“ atrodo iš arčiau, paskaitysite apžvalgoje.