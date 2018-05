„Asus TUF H370-Pro Gaming“ prieš Z370 platformą: kiek svarbus DRAM dažnis žaidžiantiems su galingu GPU 1080p raiškoje?

Intro

Sunku pasakyti, kurį H370 pagrindinių plokščių apribojimą lyginant su Z370 žino mažiau besidomiantys kompiuteriais. Ar tą, kad pagrindinės plokštės su H370 mikroschemų rinkiniais neleidžia spartinti K raide pažymėtus 8-os kartos „Intel“ procesorius, ar tą, kad maksimalus operatyvios atminties dažnis gali siekti tik 2666 MHz. Kaip ten bebūtų, H370 labiausiai laukė tie, kurie ketina įsigyti non K „Coffee Lake“ procesorių ir norėjo sutaupyti keletą dešimčių eurų. „Asus TUF H370-PRO Gaming“ tikrai nėra pigiausias H370 modelis, kuris leistų sutaupyti maksimalią sumą, tačiau mes ją norime panaudoti neįprastam tyrimui, susijusiam su DRAM dažnio įtaka žaidimų spartai. Tyrimo esmė daugmaž tokia. Į kuo daugiau fps 1080p raiškoje orientuotas žaidėjas perka viskas, kas dabartiniam gaming‘ui geriausia, įskaitant i7-8700K procesorių ir GTX 1080 Ti vaizdo spartintuvą, bet žino, kad spartinimu neužsiims, todėl pardavėjas pasiūlo pakeisti daugiau nei 200 € kainuojančią high-end Z370 pagrindinę į pigesnę H370. Non K i7-8700 modelio nesiūlo, nes jis Turbo režimu veiks 100 MHz lėčiau, be to, juo atsikratyti turguje bus sunkiau. Bandydamas būti teisingu konsultantas netgi komplektuoja 2666 MHz atmintį. Tuo pačiu apsieinama be įmantraus CPU aušinimo ir pirkėjas išsirenka talpesnį SSD kaupiklį. Klausimas, ar iš pažiūros tikrai padėti norintis konsultantas nepadarė klaidos galimai nurėždamas spartos parenkant H370 platformą, kurioje DRAM gali dirbti maksimaliu 2666 MHz dažniu?

Dabar jau visi pagrindiniai komponentai paruošti testavimui