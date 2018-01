„Corsair H150i Pro“: laikas pasveikinti naują AiO karalių?

Intro

360 mm AiO sistemas savo portfeliuose šiai dienai turi daugelis gamintojų, tačiau paanalizavus istoriją detaliau galima teigti, kad naujokai, kaip „Fractal Design“, „Be Quiet!“ ar ARCTIC, ilgai netrunka rinkon mesti didžiausias galimas AiO sistemas, kai senbuviai niekur neskuba ir apsiriboja 240 mm radiatoriais. Tarp jų išimtimi galima laikyti paskutiniu metu Lietuvoje populiarumo stokojančias amerikiečių kompanijas „Thermaltake“ su „Antec“. Iki šiol nei viena iš dviejų bandytų AiO sistemų, turinčių 360 mm radiatorių, ant aukščiausio laiptelio mūsų diagramose neužlipo, kur įsitvirtinusios mažesnės (240 mm) NZXT ir „Corsair“ sistemos. Šiandien tikėsimės, kad ne kažkas įsiterps tarp lyderių, bet pakeis patį lyderiaujantį produktą. Ant laurų užmigusią „Corsair H110i GTX“ iš sosto vers „Corsair H150i Pro“. Tai pirmoji, ilgai laukta, „Corsair“ uždara skysčio sistema, turinti 360 mm radiatorių. Dar didesnį ažiotažą sukelia „Corsair“ sprendimas pirmą kartą panaudoti ML serijos ventiliatorius, kurie turėtų būti kur kas malonesni ausims, bei integruoti Zero RPM funkciją. Turintiems aukštesnės klasės „Corsair“ maitinimo šaltinį ar tiesiog sekantiems jų apžvalgas Zero RPM paskirtis puikiai žinoma – esant mažai apkrovai ventiliatorius išjungiamas, taip tausojant guolius, švarą ir tylą. Tokią pačią rolę Zero RPM privalo atlikti ir H150i Pro sistemoje. Metas atsakyti į du svarbiausius klausimus. Ar identiškai paprastas sprendimas praktiškas ir AiO sistemų pasaulyje ir ar H150i Pro taps nauju efektyvumo karaliumi nepaisant lėčiau besisukančių ventiliatorių?

Hail the new comers? Hail the new king?