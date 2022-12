„Samsung 990 PRO“: paskutinis Gen 4 PRO

Intro

Visi 990 PRO kaupiklių laukė kaip pirmųjų turinčių nebe Gen 4, o naujausios kartos Gen 5 magistralę. Vis tik spalio mėnesį, prieš pat oficialų išleidimą, paaiškėjo, kad 990 PRO tebenaudos šiuo metu labiausiai paplitusią Gen 4 magistralę, ir tik sekantis PRO bus tas tikrasis naujos kartos produktas. Toks „Samsung“ sprendimas turi savyje dėsningumo. Pietų Korėjos milžinė toli gražu nebuvo pirmoji išleidžiant savo Gen 4 kaupiklį (980 PRO), be to, spalis gali būti dar kiek per ankstyvas periodas pilnai paruoštiems Gen 5 kaupikliams. Iš esmės tuo jau įsitikinome, nes metams baigiantis nėra galimybės išsigyti Gen 5 kaupiklio nė iš vieno SSD gamintojo. Panašu, kad šiais metais šie įrenginiai taip ir nedebiutuos. Su PCIe 5.0 x4 magistrale 990 PRO būtų neabejotinai dominavęs, tačiau dabar sparčiausiojo statuso teks siekti su turimais resursais. Ar „Samsung“ kompanijai su 990 PRO pavyks susigrąžinti greičiausio kaupiklio statusą netrukus išsiaiškinsime.