„Seasonic Focus Plus Gold“: galingas vos su 550 vatų

Intro

Atnaujintos „Seasonic“ maitinimo šaltinių serijos kol kas nenuvylė. Šokiruoti, žinoma, iš gerosios pusės, aukščiausiai klasei skirto „Prime Titanium“ pasirodymo likome patenkinti ir dviem pakopomis žemiau pozicionuojamu auksiniu „Prime“ maitinimo šaltiniu. Šiandien nesiimsime tikrinti tarp jų įsiterpiančio „Prime Platinum“, o taip pat nesiruošiame pažinčiai su galingu modeliu, kadangi kripto valiutų kasimo bumas pagaliau aprimo. Jei ir būtų priešingai, kasėjus lietuvius domina bent 650 W ir galingesni agregatai, todėl 550 W „Focus Plus Gold“ tokio tipo auditorijos net nepritrauktų. Vietoje to, turėtų suklusti visi, kurie renkasi spartų PC, turėsiantį GTX 1070 Ti ar kažką panašaus. Tai yra silpniausias „Focus Plus Gold“ šeimos, kurią papildo 650 W, 750 W, 850 W ir 1 kW modeliai, narys. Šios „Seasonic“ šeimos užduotis – sėkmingai pakeisti G seriją. Jai priklausančius maitinimo šaltinius vis dar galima įsigyti, tačiau žinodami, kad „Focus Plus“ atsineša FDB ventiliatorių, pusiau pasyvaus aušinimo režimą bei pilnai modulinį dizainą, parduotuvėse prieinamas ir tiek pat kainuojantis G neatrodo kaip logiškas pasirinkimas. Kiek tiek pat? Apie 80 – 85 eurus. Neskubėdami šaukti, kad už auksinį 550 W įrenginį tai yra per daug pirma patikrinkime, ką pademonstruos šiai dienai pigiausias iš visų atnaujintų „Seasonic“ maitinimo šaltinių.