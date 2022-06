14 kartos „Core“ procesoriams gali reikėti naujo lizdo ir naujų pagrindinių plokščių

Remiantis naujausia informacija iš „Moore’s Law is Dead“, „Raptor Lake-S“ (13 „Core“ procesorių šeima) gali būti paskutinė naudosianti LGA1700 lizdą. Tikimasi, kad 2023 m. ketvirtąjį ketvirtį, kai „Intel“ pristatys naują stalinių kompiuterių seriją kodiniu pavadinimu „Meteor Lake“ (14 „Core“ procesorių šeima), jiems gali reikėti visiškai naujo lizdo. Tačiau LGA 2551 nebūtų daug didesnis už LGA1700 lizdą. MLID duomenimis, jo dydis yra 38 × 46 mm, t. y. 0,5 mm platesnis ir 1 mm ilgesnis lizdas. Tačiau LGA 2551 turės 50 % daugiau kontaktų. MLID taip pat paskelbė tikrą (nors ir šiek tiek pakeistą) tariamo LGA 2551 procesoriaus nuotrauką.

Be to, MLID dar kartą patvirtina gandus, kuriais per pastarąsias kelias savaites dalijosi kiti, tačiau turi kitokią idėją dėl numatomos išleidimo datos. Šiuo atveju „Meteor Lake“ turėtume tikėtis 2023 m. ketvirtąjį ketvirtį, o ne 2024 m., kaip minėta kitur. Deja, MLID nepatvirtina stalinių kompiuterių „Meteor Lake“ serijos branduolio konfigūracijos, todėl galima spėti, kad ji gali būti panaši į „Raptor Lake“.