JAV gyventojai telefoną tikrina 352 kartus per dieną

2019 m. „Asurion“ paskelbė tyrimą, kuriame nurodoma, kad JAV gyventojai savo išmaniuosius telefonus tikrina vidutiniškai 96 kartus per dieną arba maždaug kartą per dešimt minučių (atsižvelgiant į aštuonias miego valandas). Neseniai bendrovė atliko papildomą tyrimą ir nustatė, kad šis skaičius išaugo beveik keturis kartus ir siekia net 352 kartus per dieną. Tai reiškia, kad vidutinis amerikietis telefoną tikrina maždaug kas tris minutes.

Tyrimas buvo atliktas šių metų kovo 2-9 d., jame dalyvavo beveik 2 000 įvairaus amžiaus suaugusių JAV gyventojų. Pasak „Asurion“, trys ketvirtadaliai respondentų telefoną laiko būtinybe, o ne prabanga, o 20 proc. iš jų nenorėtų be jo išbūti ilgiau nei kelias valandas. Dar 75 proc. žmonių prisipažino, kad telefoną pasiima su savimi į vonios kambarį.

Dar įdomesnė statistika pagal kartas: 75 proc. Baby Boomers kartos atstovų ir 76 proc. X kartos atstovų telefoną laiko būtinybe. Tai šiek tiek daugiau nei labiau technologiškai išprususių Z kartos atstovų (71 proc.) ir tūkstantmečio kartos atstovų (68 proc.).

Kalbant apie priežastis, dėl kurių esame taip prisirišę prie telefonų, 86 proc. žmonių teigė, kad dažniausiai telefono griebiasi norėdami palaikyti ryšį su draugais ir šeima skambindami, rašydami žinutes ir naudodamiesi socialine žiniasklaida. Antroji pagal populiarumą priežastis – nuotraukų ir vaizdo įrašų darymas (61 proc.), toliau – mobilioji bankininkystė (46 proc.), mobilieji žaidimai (40 proc.) ir apsipirkimas internetu (31 proc.).