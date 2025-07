„Nintendo Switch 2“ perkaista. Žaidėjai skundžiasi stringančiu žaidimų kompiuteriu

Nuo pat savo pasirodymo 2025 m. birželio mėn. „Nintendo Switch 2“ buvo giriamas dėl savo greitesnio sisteminio lusto, tačiau vis daugiau savininkų praneša apie perkaitimo problemas. Pirmieji įsigiję šį įrenginį Japonijoje socialiniuose tinkluose aprašė, kaip net vidutiniškai sudėtingi žaidimai, tokie kaip „Splatoon“ ir „Pokémon“, sukelia greitą konsolių perkaitimą. Žaidėjai sako, kad vidinis ventiliatorius sukasi maksimaliu greičiu, kai temperatūra pakyla, bet sistema užstringa arba išsijungia be įspėjimo. Dauguma pranešimų yra susiję su žaidimu doko režimu, kai „Switch 2“ procesorius veikia didžiausiu dažniu. Vienas naudotojas papasakojo, kad per vieną AAA žaidimo, pvz., „Cyberpunk 2077“, sesiją patyrė penkis žaidimo užstriigmus, o ventiliatorius visą laiką kaukė. Tačiau nešiojamas režimas taip pat nėra apsaugotas nuo šios problemos.

Keletas savininkų pabrėžia, kad prietaisas tampa per karštas, kad būtų patogu laikyti, ir bent vienas žaidėjas gavo ekrane pranešimą apie perkaitimą, prieš konsolė perėjo į miego režimą žaidžiant „Tears of the Kingdom Switch 2 Edition“. Panašūs atsiliepimai „Facebook“ ir „Reddit“ rodo, kad ši problema nėra ribota tam tikru regionu. „Nintendo“ patarimas paveiktiems naudotojams yra labai ribotas. Bendrovė rekomenduoja atjungti doką, leisti konsolei atvėsti, perkelti doką į gerai vėdinamą vietą, užtikrinti, kad oro angos būtų neužterštos dulkėmis ir nešvarumais, bei atidžiai stebėti veikimą. Jei šie pagrindiniai veiksmai problemos neišsprendžia, „Nintendo“ pataria siųsti įrenginį profesionaliam remontui. Nepaisant šios problemos, „Switch 2“ paklausa išlieka didelė. „Nintendo“ toliau kovoja su tiekimo trūkumu, dėl kurio vadovai viešai atsiprašo.