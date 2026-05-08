„Windows 11“ „Low Latency Profile“ turėtų pagreitinti programų paleidimą
Pranešama, kad „Microsoft“ kuria naują „Windows 11“ našumo funkciją, pavadintą „Low Latency Profile“. Remiantis „Windows Central“, ši funkcija trumpam padidina procesoriaus dažnį, kai naudotojas pradeda įprastus aukšto prioriteto veiksmus.
Teigiama, kad ši funkcija padidina procesoriaus dažnį iki maksimumo maždaug 1–3 sekundėms. Tai taikoma atidarant programas, „Start“ meniu, sistemos išskleidžiamuosius meniu ir kontekstinius meniu. Tai nėra tas pats, kas nuolatinis procesoriaus veikimas esant maksimaliam apkrovimui, o greičiau trumpas dažnio padidėjimas, kurį sukelia operacinė sistema.
„Windows Central“ teigia, kad ši funkcija gali iki 40 % sutrumpinti tokių įdiegtų programų kaip „Microsoft Edge“ ir „Outlook“ paleidimo laiką. Tame pačiame pranešime teigiama, kad „Start“ meniu ir kontekstinio meniu paleidimo laikas gali sutrumpėti iki 70 %. Tikimasi, kad naudos gaus ir trečiųjų šalių programos, nors viešų testų rezultatų dar nėra.
Ant mano kompų šis Microsoft pagerinimas niekaip neveiks, nes turbo boostai išjungti ir uždėtas dažnio limitas ir, žinoma, undervoltai kur tik eina padaryti.