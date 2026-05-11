Mičigano miestelis balsavo prieš AI duomenų centrą, bet statybos vis tiek prasidėjo
Galima teigti, kad daugelis žmonių tikrai nemėgsta dirbtinio intelekto, šalia dirbtinio intelekto duomenų centrų gyvenantys žmonės šios technologijos nekenčia dar labiau. Naujausias pavyzdys, paaiškinantis, kodėl požiūris į šiuos įrenginius yra toks neigiamas, yra 16 mlrd. JAV dolerių vertės „Stargate“ dirbtinio intelekto duomenų centras, kuris statomas nepaisant to, kad savivaldybės taryba balsavo prieš jo statybą.
Nenuostabu, kad keli tūkstančiai mažos Saline Township bendruomenės, esančios Vašteno apygardoje, Mičigano valstijoje, gyventojų nerimavo dėl „OpenAI“ ir „Oracle“ milžiniško naujo 16 mlrd. JAV dolerių vertės „Stargate“ duomenų centro. Jų susirūpinimas apėmė įprastas problemas: pernelyg didelį vandens suvartojimą, elektros energijos sunaudojimą regioniniame tinkle, didžiulį eismo padidėjimą ir žemės ūkio paskirties žemės pavertimą pramoniniu kompleksu.
„Related Digital“ sukurtas projektas iš pradžių buvo pristatytas kaip 7 mlrd. JAV dolerių vertės objektas, kol jo kaina padidėjo daugiau nei dvigubai. Jis susijęs su „Oracle“ ir „OpenAI“ „Stargate“ infrastruktūros plėtra – 500 mlrd. JAV dolerių vertės planu pastatyti skaičiavimo pagrindą, reikalingą naujos kartos AI paslaugoms, įskaitant „ChatGPT“.
Gyventojai manė, kad praėjusiais metais jie sužlugdė šį pasiūlymą, kai savivaldybės taryba 4 balsais prieš 1 atmetė prašymą pakeisti zonavimą. Po dviejų dienų „Related Digital“ ir žemės savininkai padavė savivaldybę į teismą, teigdami, kad atmetimas prilygsta išskirtiniam zonavimui, nes nebuvo žemės, skirto pramoniniam naudojimui. Per kelias savaites savivaldybė susitarė, ir statybos galiausiai vis tiek prasidėjo.
Gyventojai iš šio sandorio gavo tam tikrų privalumų. Savivaldybė užsitikrino apie 14 mln. JAV dolerių naudos bendruomenei, įskaitant lėšas žemės ūkio paskirties žemės išsaugojimui ir vietos gaisrinei, taip pat aplinkosaugos apribojimus ir vandens naudojimo ribas. „Related Digital“ taip pat teigia, kad objekte bus naudojama uždarojo kontūro aušinimo sistema, o ne garavimo aušinimas, o tai reiškia, kad nuolatinis vandens suvartojimas turėtų būti gerokai mažesnis nei blogiausi scenarijai, kurių bijojo vietiniai gyventojai.
Tačiau energijos problema yra kita tema. Manoma, kad kompleksas iš „DTE Energy“ suvartos apie 1,4 gigavatų elektros energijos, o tai maždaug atitinka vienos atominės elektrinės galią.
„Related Digital“ teigia, kad „Oracle“ finansuos šiai vietovei aptarnauti reikalingą infrastruktūrą ir kad esami mokesčių mokėtojai galėtų net sutaupyti pinigų, paskirstydami fiksuotas tinklo išlaidas didesniam klientų ratui. Tačiau kritikai, įskaitant Mičigano generalinės prokurorės Danos Nessel biurą, abejoja, ar šių apsaugos priemonių pakanka.
Mičigano miestai aiškiai atkreipė dėmesį į tai, kas vyksta Saline. Bent 19 savivaldybių priėmė moratoriumus dėl naujų duomenų centrų plėtros, o Vašteno apygardos komisarai skatina daugiau bendruomenių daryti tą patį. Taip pat buvo pateiktas dvipartinis valstijos įstatymo projektas, siūlantis vienerių metų moratoriumą visoje valstijoje, nors gubernatorė Gretchen Whitmer ir Atstovų rūmų pirmininkas Matt Hall prieštarauja šiai priemonei.
Naujausi komentarai