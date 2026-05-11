Nutekėjo „Intel“ produktų išleidimo planas, NVIDIA iGPU integracija planuojama 2028 m.
Šaltiniai praneša „DigiTimes“, kad po to, kai „Intel“ šių metų antroje pusėje išleis „Nova Lake“ procesorius, 2027 m. pabaigoje pasirodys „Razor Lake“, o 2028 m. – „Titan Lake“ ir „Moon Lake“. Tikimasi, kad stacionariųjų ir mobiliųjų įrenginių serijos bus tiesiogiai skirtos toms sritims, kuriose „Intel“ atsilieka nuo AMD.
Tikimasi, kad „Nova Lake“ stacionarių kompiuterių procesoriai pasirodys 2026 m. pabaigoje, o „Nova Lake-S“ – galbūt 2027 m. pradžioje. Nenuostabu, kad apie „Nova Lake“ yra daugiau informacijos nei apie kitas serijas.
Manoma, kad „Nova Lake“ staliniai procesoriai, kurie, tikėtina, bus pavadinti „Intel Core Ultra 400“, turės iki 52 branduolių, derinančių „Coyote Cove“ našumo branduolius ir „Arctic Wolf“ efektyvumo branduolius. Taip pat bus pristatytas „Intel“ LGA 1954 lizdas ir 900 serijos pagrindinės plokštės, sudarytos iš Z990, Z970, W980, Q970 ir B960 lustų rinkinių.
„Nova Lake“ bus gaminami naudojant TSMC N2 techprocesą ir taip pat gali turėti iki 288 MB L3 spartinančiosios atminties, skirtos sumažinti žaidimų našumo atotrūkį nuo AMD „X3D“ procesorių. Tačiau bendrovė taip pat teigė, kad programinės įrangos optimizavimas yra ne mažiau svarbi sritis, kurią reikia spręsti. Tuo tarpu „Nova Lake-S“ nešiojamųjų kompiuterių lustai, kurie gali debiutuoti sausio mėnesį vyksiančioje parodoje „CES 2027“, turės iki 28 branduolių.
Nors apie „Razor Lake“, „Titan Lake“ ir „Moon Lake“ žinoma mažiau, turima informacija suteikia intriguojančių užuominų apie „Intel“ planus konkuruoti su AMD, ypač žaidimų srityje. „Razor Lake“ atrodo esąs tiesioginis „Nova Lake“ įpėdinis, palaikantis tą patį LGA 1954 lizdą. Tikėtina, kad „Razor Lake“, kurio išleidimas numatytas 2027 m. IV ketvirčiui, sieks užtikrinti žymiai didesnį IPC su naujaisiais „Griffon Cove“ našumo branduoliais ir „Golden Eagle“ efektyvumo branduoliais.
Žvelgiant toliau į 2028 m., „Intel“ užrašai apie „Titan Lake“ stalinio kompiuterio procesorius ir mobiliuosius APU, atrodo, patvirtina ankstesnius gandus, kad bendrovė nustos skirstyti procesorius į našumo ir efektyvumo branduolius. Ši strategija, pradėta su „Alder Lake“, apsunkino optimizavimą žaidimams ir tam tikroms kitoms darbo apkrovoms. „Titan Lake“ vietoj to naudos vieną architektūrą – „Copper Shark“.
„Titan Lake“ taip pat gali pristatyti anksčiau paskelbtą „Intel“ bendradarbiavimą su NVIDIA. „Intel“ ir NVIDIA kaip pranešama, kad sujungs „Copper Shark“ CPU branduolius su RTX GPU lustais, tikriausiai orientuodamosi į aukščiausios klasės mobiliuosius įrenginius.
Galiausiai, „Moon Lake“ bus skirtas išskirtinai mažos galios nešiojamiesiems kompiuteriams ir „Chromebook“ kompiuteriams, naudojant tik efektyvumo branduolius. Orientuodamasi į prieinamumą ir mažą energijos suvartojimą, „Intel“ atrodo pozicionuoja 2028 m. produktų seriją kaip tiesioginį „Twin Lake“ tęsinį.
