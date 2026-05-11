„Nintendo“ pranešė; kad „Switch 2“ kaina didėja 50 USD/EUR
„Nintendo“ pranešė, jog 2026 m. rugsėjo 1 d. „Nintendo Switch 2“ kaina bus padidinta iki 499 JAV dolerių JAV ir 499 eurų ES, o Japonijos klientai jau 2026 m. gegužės 25 d. turės mokėti 59 980 jenų, palyginti su ankstesne 49 980 jenų kaina. „Nintendo“ tikisi, kad 2027 finansiniais metais „Switch 2“ bus parduota 16,5 mln. vienetų, o tai yra 16,9 % mažiau nei 2026 finansinių metų prognozė – 19,86 mln. vienetų.
„Nintendo“ pranešė, kad per tą patį laikotarpį „Nintendo Switch“ ir „Switch 2“ pardavimai sudarė 23 mln. vienetų. „Switch 2“ kainos padidėjimas buvo numatytas nuo 2026 m. sausio mėn., nes didėjo DRAM sąnaudos.
