AMD skelbia 2026 m. I ketvirčio finansinius rezultatus
Niekam ne paslaptis, kad AMD ir „Intel“ nespėja tenkinti AI rinkos procesorių poreikių, o tai atsispindi augančiose pajamose.
AMD praneša, kad per pirmus tris 2026 m. mėnesius gavo 10,253 mlrd. JAV dolerių pajamų, tai yra net 38 % daugiau nei prieš metus, bet lyginant su ketvirčiu prieš tai pajamos neaugo. Žvelgiant į pelno grafą matome, kad bendrovė uždirbo 1,383 mlrd. JAV dolerių. Ši suma yra 95 % didesnė nei prieš metus, bet 8 % mažesnė lyginant su praėjusiu ketvirčiu.
AMD prognozuoja, kad sekančiame ketvirtyje pajamos sieks 11,2 mlrd. JAV dolerių. Pilną AMD finansinę ataskaitą rasite čia.
Naujausi komentarai