„Nintendo“ investuotojai spaudžia bendrovę pakelti „Switch 2“ kainą
Pasak „Bloomberg“, „Nintendo Switch 2“ kaina gali pakilti praėjus mažiau nei metams po išleidimo. Straipsnyje teigiama, kad investuotojai spaudžia „Nintendo“ pakoreguoti kainas, nes komponentų, pristatymo ir medžiagų sąnaudos daro įtaką konsolės pelningumui. Ar „Nintendo“ vadovybė turėtų klausyti investuotojų, ar savo pagrindinių vartotojų, yra svarbus klausimas, į kurį atsakymas gali paaiškėti šios savaitės pabaigoje (per finansinių rezultatų pristatymą).
Šiuo metu „Nintendo“ nurodo, kad „Switch 2“ rekomenduojama kaina JAV yra 450 JAV dolerių. „Nintendo“ išlaikė tą kainą nepakitusią, kai praėjusiais metais prasidėjo išankstiniai užsakymai JAV, nepaisant susirūpinimo dėl muitų ir aukštesnių priedų kainų.
„Nintendo“ investuotojai yra susirūpinę, kad 450 JAV dolerių kainuojantis „Switch 2“ yra labai nuostolingas. JAV technologijų milžinai supirkinėja pasaulinį pagrindinių komponentų, pavyzdžiui, atminties, tiekimą, o prekybos sutrikimai dėl karo Artimuosiuose Rytuose daro įtaką pristatymo išlaidoms ir netgi pagrindinėms medžiagoms, tokioms kaip plastikai. Japonijos konkurentai, tokie kaip „Capcom“, „Koei Tecmo“ ir, žinoma, „Sony“, taip pat patiria spaudimą.
„Bloomberg“ praneša, kad investuotojai nerimauja, jog konsolė parduodama nuostolingai. Viena iš sąnaudų spaudimo priežasčių įvardijama atminties pasiūla, o didžiųjų technologijų įmonių dirbtinio intelekto (AI) paklausa daro įtaką pagrindinių komponentų prieinamumui. „Bloomberg“ taip pat teigia, kad „Nintendo“ akcijos krito penkis mėnesius iš eilės, o tai yra ilgiausia įmonės nuostolių serija nuo 2016 m.
„Bloomberg“ nurodo, kad labiausiai tikėtinas kainos padidėjimas yra nuo 50 iki 100 JAV dolerių. Ataskaitoje taip pat minimas pigesnis, tik Japonijoje parduodamas „Switch 2“ modelis, kainuojantis apie 50 000 jenų, kaip dar vienas galimas kainos koregavimo objektas. „Nintendo“ Japonijoje taip pat parduoda daugiakalbį modelį už didesnę kainą.
„Nintendo“ nėra vienintelis konsolių gamintojas, susiduriantis su didesnėmis aparatinės įrangos sąnaudomis. „Sony“ kovo mėnesį padidino „PlayStation 5“, „PS5 Pro“ ir „PlayStation Portal“ kainas, o „PS5 Pro“ kaina JAV padidėjo iki 899,99 JAV dolerių. Naujos kainos įsigaliojo balandžio 2 d.
Naujausi komentarai