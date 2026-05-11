PS4 žaidėjams laukiantiems GTA 6 „Sony“ sako pirkti PS5
„Sony“ pradėjo siųsti pranešimus apie atnaujinimą „PlayStation“ naudotojams, kurie dar neturi PS5. Šis pranešimas yra tiesiogiai susijęs su žaidimu „Grand Theft Auto VI“, kurio išleidimas dabar numatytas 2026 m. lapkričio 19 d.
Pranešime rašoma: „Grand Theft Auto VI“ yra jūsų pageidavimų sąraše. Įsigykite „PlayStation 5“ jau šiandien, kad būtumėte pasiruošę, kai 2026 m. lapkričio 19 d. pasirodys „Grand Theft Auto VI“. Atrodo, kad tai skirta PS4 naudotjams, kurie pridėjo žaidimą į savo pageidavimų sąrašą, bet dar neturi reikiamos įrangos.
Neseniai „Sony“ patvirtino, kad PS6 išleidimo datos nėra. Nors GTA 6 niekada nebuvo patvirtintas naujos kartos konsolėms, jis taip pat niekada nebuvo patvirtintas ir PS4. „Rockstar“ nurodo „Grand Theft Auto VI“ skirtą „PlayStation 5“ ir „Xbox Series X|S“. Žaidimas nebuvo paskelbtas „PlayStation 4“, „Xbox One“ ar kompiuteriams išleidimo metu.
„Grand Theft Auto VI“ oficialiai vis dar planuojama išleisti 2026 m. lapkričio 19 d. „Rockstar“ atidėjo žaidimo išleidimą, palyginti su anksčiau numatyta data, ir teigė, kad papildomo laiko reikia žaidimui patobulinti.
