Europos Komisija nori nebeleisti „Microsoft“, „Amazon“ ar „Google“ saugoti valstybinių duomenų
Pasak su šiuo klausimu susipažinusių šaltinių, Europos Komisija ruošia dar vieną nemalonų reguliavimo siurprizą dabartinei JAV administracijai. CNBC kalbėjosi su dviem nenurodytais EK pareigūnais, kurie apibūdino reikšmingus pokyčius, kuriuos būsimasis „Technologijų suverenumo paketas“ (TSP) gali atnešti debesų kompiuterijos rinkai.
Tikimasi, kad EK – Europos vykdomasis kabinetas ir viena iš pagrindinių jos valdymo institucijų – šį mėnesį pristatys naują paketą, kuriame bus numatytos kelios svarbios priemonės, skirtos remti žemyno skaitmeninį savarankiškumą. Debesų kompiuterija yra viena iš svarbiausių priemonių, palaikančių šiuolaikinę skaitmeninę ekonomiką, todėl TSP ypatingą dėmesį skirs šiam sektoriui.
EK vidiniai šaltiniai CNBC teigė, kad TSP gali numatyti reikšmingus apribojimus užsienio debesų kompanijoms, kai kalbama apie jautrių duomenų tvarkymą. Paprastai tariant, JAV debesų kompanijų gigantams, tokiems kaip „Microsoft“, „Amazon“ ir „Google“, gali būti apribota galimybė tvarkyti tam tikrų tipų duomenis viešųjų organizacijų vardu, įskaitant finansinius, teisinius ir su sveikata susijusius duomenis.
Šaltiniai pažymėjo, kad naujosios nuostatos neturės įtakos privačioms įmonėms, kurios galės pasirinkti bet kokią jiems patinkančią debesų platformą savo nuosavybės duomenims valdyti. Tačiau JAV korporacijoms šis pokytis greičiausiai turės didelę įtaką.
Vienas iš EK komisarų teigė, kad TSP bus sukurta siekiant paskatinti savarankiškų debesų paslaugų plėtrą, suteikiant ES įsikūrusioms korporacijoms naują galimybę klestėti ir sustiprinti savo institucinę naudotojų bazę. Reformuota viešųjų pirkimų rinka taip pat turėtų skatinti „įvairesnį“ pasirinkimą tarp debesų ir AI paslaugų teikėjų, teigė pareigūnas.
Paprašytas pakomentuoti, Komisijos atstovas spaudai CNBC teigė, kad paketas yra „apie tai, kaip Europa pabunda ir susitvarko“.
Europos Komisijos nariai šiuo metu aptaria svarbiausius naujų su debesimis susijusių nuostatų aspektus. Tikimasi, kad „Technologijų suverenumo paketas“ bus pagrindinė Europos reguliavimo pastangų dalis, kartu su kitomis svarbiomis priemonėmis, tokiomis kaip Debesų ir AI plėtros aktas (CADA) bei „Chips Act 2.0“.
