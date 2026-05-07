AMD X970E pagrindinės plokštės, tikriausiai, naudos tą patį mikroschemų rinkinį
„BIOSTAR“ teigia, kad parodoje „Computex Taipei 2026“ pristatys „naujos kartos AMD“ pagrindines plokštes. Bendrovė nenurodė lustų rinkinio pavadinimo, tačiau iš formuluotės galima spręsti, kad tai bus nauja AM5 plokščių serija, greičiausiai skirta būsimiems AMD stalinių kompiuterių „Ryzen“ procesoriams. Kol kas manoma, kad tai bus kažkas panašaus į X970E, nors AMD tokio pavadinimo dar nepatvirtino.
„MEGAsizeGPU“ teigia, kad naujoji platforma vis dar gali naudoti „PROM21“ – tą pačią lustų šeimą, kuri yra dabartinių AM5 plokščių pagrindas. Pokyčiai vietoj to būtų susiję su BIOS, plokštės maršrutizavimu ir atminties palaikymu. Pasak informacijos nutekintojo, naujosios pagrindinės plokštės gali pridėti visapusišką CUDIMM ir CAMM palaikymą, o ne tik pasikliauti ribotu suderinamumu, pridėtu per neseniai atliktus „AGESA“ atnaujinimus.
Esami „Ryzen 7000“, „Ryzen 8000G“ ir „Ryzen 9000“ procesoriai gali naudoti CUDIMM tik apėjimo režimu, nes jų atminties valdiklis neturi natūralaus CUDIMM palaikymo. Naujausi EXPO 1.2 ir AGESA atnaujinimai leidžia moduliams veikti, tačiau ne tokiu greičiu, kokį turėtų užtikrinti CUDIMM. Šiuo metu tikimasi visiško palaikymo su „Zen 6“ pagrindu sukurtais „Ryzen“ staliniais procesoriais.
„PROM21“ lustų rinkinį naudoja beveik visos AMD pagrindinės plokštės su AM5 lizdu: X670, X670E, X870E naudoja du „Promontory 21“ lustus. B650, B650E, B850 ir X870 naudoja vieną „Promontory 21“ lustą. Tik B840 skiriasi – ji pagrįsta „Promontory 19“.
