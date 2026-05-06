„Be Quiet!“ pristato „Dark Rock Pro 6“ ir „Dark Rock 6“ procesorių aušintuvus
„Be quiet!“ pristatė „Dark Rock Pro 6“ ir „Dark Rock 6“ – naujus aukščiausios klasės oro aušintuvus, skirtus stacionariųjų kompiuterių procesoriams. Abu modeliai turi naujo dizaino radiatorius, atnaujintus šiluminius vamzdelius ir „Silent Wings“ ventiliatorius. Kompanija teigia, kad naujoji serija skirta aukščiausios klasės žaidimų sistemoms, spartintiems procesoriams ir darbo stočių konfigūracijoms.
„Dark Rock Pro 6“ yra didesnis dviejų bokštų modelis. Jame yra septyni šilumos vamzdžiai ir du „Silent Wings PWM“ ventiliatoriai, įskaitant 135 mm ir 120 mm vienetus. Aparatinis jungiklis leidžia naudotojams pasirinkti tarp našumo režimo ir pusiau pasyvaus tylaus režimo, kuris sustabdo ventiliatorius esant iki 40 % PWM signalui.
„Dark Rock 6“ yra mažesnis vieno bokšto dizaino aušintuvas. Jame naudojami šeši šilumos vamzdeliai ir vienas 135 mm „Silent Wings PWM“ ventiliatorius. „Be quiet!“ teigia, kad asimetrinis išdėstymas ir aušintuvo išpjovos pagerina RAM ir VRM aušintuvų tarpusavio atstumą.
Abu aušintuvai turi juodą keraminių dalelių dangą, magnetinį viršutinį dangtelį su šlifuoto aliuminio ženklu ir nikeliuotą pagrindą. Dėl to jie taip pat suderinami su skystu metalu. „Dark Rock Pro 6“ ir „Dark Rock 6“ bus išleisti 2026 m. gegužės 19 d. su trejų metų garantija.
„Dark Rock Pro 6“ kaina – 109,90 €, 129,90 $ ir 79,99 £. „Dark Rock 6“ kaina – 89,90 €, 109,90 $ ir 64,99 £.
Nu įdomu kaip atlaikys Intel kepyklas 😀
Atrodo pagaliau offset montavimą turi AMD lizdui.